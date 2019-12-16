Челябинский облсуд отказал следователю в продлении домашнего ареста экс-замминистра Бахаеву

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"Основанием для отказа послужило нарушение следователем порядка возбуждения ходатайства.

Обосновывая продление срока домашнего ареста, следователь указал на необходимость составления и утверждения обвинительного заключения, направления уголовного дела в суд и назначения его к слушанию", - сообщили в пресс-службе.

Бахаев и его адвокат против продления срока действия меры пресечения не возражали. Срок домашнего ареста у обвиняемого истекает 19 января 2020 года.

Напомним, Бахаев обвиняется в получение взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.