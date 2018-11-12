"Открылись новые обстоятельства". Дело бывшего челябинского замминистра Бахаева передано в СКР

УФСБ по Челябинской области передало уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве, в СКР по региону.

"Открылись новые обстоятельства и по подследственности передали в Следственный комитет", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Напомним, Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

В сентябре суд отпустил Бахаева под домашний арест. Отмечалось, что бывший замминистра дал подробные признательные показания, а также указал на свое желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.