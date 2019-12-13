29 Сентября 2020
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Политика В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

МРОТ стал больше на 850 рублей

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда.

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 руб. — до 12 тыс. 130 руб. в месяц - величина станет больше на 7,5%. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Принятие закона поспособствует повышению зарплаты около 3,2 млн работников, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 24 октября депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума. В настоящее время МРОТ в России составляет 11 тыс. 280 руб.

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты и определения размеров пособий.

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МРОТ стал больше на 850 рублей

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Теги: МРОТ, зарплата



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