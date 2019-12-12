Администрация Кургана создаст комиссию после отстранения от работы учителя сороковой школы

Замглавы Кургана, директор департамента социальной политики администрации города Игорь Постовалов возглавит комиссию и разберется в ситуации с отстранением от работы учителя городской школы №40 Юлии Игнатовой.

Официальная причина отстранения от работы Игнатовой - это отсутствие прививки против гриппа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, Игнатова не обращалась ни в один официальный орган после своего отстранения от работы.

Напомним, Игнатову отстранили от работы 11 декабря из-за ее конфликта с директором школы Зинаидой Волосниковой, который начался еще в августе этого года - перед выборами депутатов Курганской городской думы. Директор просила педагогов, чтобы те на родительских собраниях агитировали мам и пап голосовать за кандидата из "Единой России" Ивана Портнова. Причем сама директор являлась членом окружного избиркома.

Когда весь скандал всплыл на общественный уровень, начались проверки, потом состоялся суд, который признал Волосникову виновной в незаконной агитации. Жалобу на Волосникову написала именно Юлия Игнатова - сейчас, по словам учителя, она больше не ведет уроки.