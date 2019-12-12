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Образование Курганская область
глобус, география, урок, Всероссийский географический диктант (2016) | Фото: orinfo.ru

Педагога курганской школы отстранили от работы из-за ее конфликта с директором

В Кургане учителя школы №40 Юлию Игнатову отстранили от работы из-за ее конфликта с директором школы Зинаидой Волосниковой.

Конфликт начался еще в августе этого года - перед выборами депутатов Курганской городской думы. Директор просила педагогов, чтобы те на родительских собраниях агитировали мам и пап голосовать за кандидата из "Единой России" Ивана Портнова. Причем сама директор являлась членом окружного избиркома.

Когда весь скандал всплыл на общественный уровень, начались проверки, потом состоялся суд, который признал Волосникову виновной в незаконной агитации.

Жалобу на Волосникову написала именно Юлия Игнатова - сейчас, по словам учителя, она больше не ведет уроки.

"11 декабря директор издала приказ об отстранении меня от работы. Сегодня уже я не веду уроки. Собираюсь восстановиться на работе и дальше преподавать", - рассказала Накануне.RU Игнатова.

Получить комментарий Волосниковой не удалось - сотрудник приемной в школе по телефону объяснила, что директора нет на месте и она находится в Департаменте образования и науки Курганской области. Номер сотового телефона она также дать отказалась.

Как написал курганский блогер Илья Винштейн в своем сообществе в соцсети "Вконтакте", сначала Волосникова попыталась дискредитировать Игнатову перед преподавательским коллективом.

"В понедельник на еженедельном совещании она попыталась столкнуть лбами меня и коллектив. Сообщив, что поступила жалоба в Управление образования от имени всего коллектива. Коллеги завозмущались, почему кто-то пишет жалобы от всего коллектива, они при этом ничего не подписывали", - рассказала Игнатова Винштейну.

После этого Волосникова, как пишет Винштейн, пригласила Игнатову к себе в кабинет.

"Когда я вошла в кабинет, там сидели два завуча и руководитель моего методического объединения. В руках у директора был почтовый конверт с тетрадным листком. Она сказала, что 10 декабря пришла по почте жалоба от родителей 4 класса. Зачитала мне ее, в ней было написано, что я грубо обращаюсь с учениками, психологически подавляю их, занижаю оценки. Родители просят разобраться в данной ситуации и поменять им учителя английского языка. При этом родители не указали, от какого именно 4 класса, так как они боятся, что в отношении детей будут предприняты какие-нибудь действия с моей стороны", - рассказала Игнатова.

Однако официальная причина отстранения от работы Игнатовой - это отсутствие прививки против гриппа. Педагог отступать не намерена и будет бороться за свои права.

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Педагога курганской школы отстранили от работы из-за ее конфликта с директором

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Теги: Зинаида Волосникова, Курган, школа, учитель, работа, отстранение, Юлия Игнатова



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