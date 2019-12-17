03 Октября 2020
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Образование Курганская область
школа №15, Шадринск, класс, где была стрельба, (2018) | Фото: Накануне.RU

После вмешательства курганских чиновников в школьный скандал отстраненного учителя восстановили в должности

Учителя курганской школы №40 Юлию Игнатову восстановили в должности после отстранения от работы.

"Комиссия признала мое отстранение жестким. Меня восстановили на работе с 16 декабря", - рассказала Накануне.RU Игнатова.

Директор школы Зинаида Волосникова всячески избегала контактов с журналистами, не отвечала на звонки и сообщения в соцсетях с просьбой прокомментировать ситуацию, хотя читала их. Также секретарь по телефону в приемной каждый раз заявляла Накануне.RU, что Волосниковой либо нет на месте, либо у нее "на приеме люди". Какие именно "приемы", которые, по словам секретаря, длятся не менее часа, устраивает директор в рабочее время - непонятно.

Ранее замглавы Кургана, директор департамента социальной политики администрации города Игорь Постовалов возглавил комиссию, которая и признала незаконным отстранение от работы Игнатовой.

Напомним, Игнатову отстранили от работы 11 декабря из-за ее конфликта с директором школы Зинаидой Волосниковой, который начался еще в августе этого года - перед выборами депутатов Курганской городской думы. Директор просила педагогов, чтобы те на родительских собраниях агитировали мам и пап голосовать за кандидата из "Единой России" Ивана Портнова. Причем сама директор являлась членом окружного избиркома.

Когда весь скандал всплыл на общественный уровень, начались проверки, потом состоялся суд, который признал Волосникову виновной в незаконной агитации. Жалобу на Волосникову написала именно Юлия Игнатова.

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После вмешательства курганских чиновников в школьный скандал отстраненного учителя восстановили в должности

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Теги: Зинаида Волосникова, Курган, школа, учитель, работа, отстранение, Юлия Игнатова



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