"Наполи" уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера после победы 4:0

Футбольный клуб "Наполи" уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Причины увольнения специалиста не раскрываются. Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года, его контракт был рассчитан на три сезона.

Стоит отметить, что во вторник неаполитанцы со счетом 4:0 разгромили на своем поле бельгийский "Генк" в матче шестого тура Лиги чемпионов. Благодаря этой победе итальянский клуб вышел в плей-офф турнира.

Кто будет исполнять обязанности тренера "Наполи", пока не сообщается.