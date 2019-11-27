Названы российские города, жители которых больше всего любят кошек

Россияне предпочитают кошек собакам в качестве домашних питомцев. Так, согласно опросу исследовательской компании Zoom Market, из животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев.

В опросе приняли участие только те россияне, у которых есть домашние животные.

Был также составлен рейтинг городов, жители которых держат больше всего кошек. На первом месте оказалась Астрахань, на втором - Москва, замыкает тройку "кошатников" Санкт-Петербург. Также в десятку вошли Новосибирск, Владивосток, Саратов, Сочи, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Опрос проводился в 22 городах РФ по методу личных интервью. В опросе приняли участие 2640 респондентов, которые держат дома домашних животных.