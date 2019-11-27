13 Сентября 2020
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Общество В России Крым
Крым Симферополь (2014) | Фото: Накануне.RU

Apple сделала Крым российским в своих приложениях

Госдума добилась "признания" Крыма российским от американской корпорации Apple. Теперь в приложениях на технике этой компании Крым и его населенные пункты обозначены как часть России.

"Они полностью привели (свои сервисы — прим. ред.) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена", - приводит слова главы комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева ТАСС.

Крым Симферополь(2014)|Фото: Фото: Накануне.RU

В мае в Госдуме сообщили, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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Apple сделала Крым российским в своих приложениях

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Теги: apple, крым, россия, приложения



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