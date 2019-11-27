Apple сделала Крым российским в своих приложениях

Госдума добилась "признания" Крыма российским от американской корпорации Apple. Теперь в приложениях на технике этой компании Крым и его населенные пункты обозначены как часть России.

"Они полностью привели (свои сервисы — прим. ред.) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена", - приводит слова главы комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева ТАСС.

В мае в Госдуме сообщили, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.