Названы лучшие города России по качеству жизни

Лучшим городом России по качеству жизни признана Казань. Премия Финансового университета при Правительстве РФ была вручена в Москве мэру Казани Ильсуру Метшину на VI Международном форуме "Рост или рецессия: к чему готовиться?", сообщает официальный портал органов местного самоуправления Казани.

Победитель был определен в результате телефонных социологических опросов, которые проводились с весны до осени в 78 городах страны с численностью населения более 250 тыс. человек. В каждом населенном пункте было опрошено не менее 600 человек. Участники опроса оценивали качество медицинского обслуживания в своем городе, состояние дорог, культуры и образования, жилищно-коммунального хозяйства, работу городских властей и миграционные настроения, т.е. готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни.

Так, в Казани состоянием своего дома довольны 68% опрошенных, работой жилищно-коммунальных служб - 57%, удобством города для жизни - 87%.

По словам мэра Казани, победу города во многом предопределили реализуемые инфраструктурные проекты.

Интересно, что городом с наиболее эффективной системой управления стал Грозный, самым благоустроенным городом России – Краснодар. Награду за значительный рывок в повышении качества жизни населения по сравнению с прошлогодними показателями получила Вологда, а за повышение качества жизни населения, развитие культуры и образования – Иркутск.

Премия Финансового университета в области качества жизни учреждена в 2016 году. В 2016 году лучшим городом по качеству жизни признана Тюмень. В 2017 году количество номинаций увеличилось – награды получили Грозный, Уфа, Хабаровск и Новосибирск. Тюмень сохранила лидерство по качеству жизни населения и в 2017 году.

В 2018 году первая десятка городов распределилась так: Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа, Кемерово.