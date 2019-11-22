08 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
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Половина российских заемщиков отдает за кредиты от 50% ежемесячного дохода - Минэкономразвития

В 2019 году показатель долговой нагрузки у половины российских заемщиков составляет 50% и больше. Эти россияне тратят на погашение долга более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году таких заемщиков было 42%. Оценку подготовило Минэкономразвития, передает РБК.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования становится социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. Его точку зрения поддерживали в Минфине.

Между тем, в документе, на которое ссылается издание, говорится и о планах Минэкономразвития снизить количество должников, отдающих за кредит половину доходов. Так, в год планируется снижать цифру примерно на 10%, чтобы к 2023-2024 гг. закрепиться на уровне 10% от всех заемщиков.

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Половина российских заемщиков отдает за кредиты от 50% ежемесячного дохода - Минэкономразвития

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Теги: займ, кредит, заемщики, плохие кредиты, минэкономразвития



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