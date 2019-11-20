Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации челябинской свалки

Проект рекультивации челябинской городской свалки получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "РосРАО".

Согласно заключению, результаты инженерных изысканий являются достоверными. Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

Напомним, рекультивация городской свалки пройдет в три этапа. Подготовительный этап уже завершен.

В ходе основного этапа работ будет окончательно сформировано тело свалки, которое накроют специальным защитным экраном толщиной 1 метр. Затем будет проведена дегазация – подготовлена система сбора и утилизации газа, который есть на свалке, и его безопасное обезвреживание, а также безопасное обезвреживание и сбор фильтрата, которые образуется на теле свалки.

Затем начнется биологический этап.

В результате на месте городской свалки должен появиться зеленый холм. Однако полностью безопасным он станет только через 15-20 лет.