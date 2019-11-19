В сети появилось письмо студентов и преподавателей МГУ с требованием возвращения выборов ректора

В сети появилось открытое письмо "студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ", в котором авторы требуют возвращения выборов ректора Московского государственного университета. На 18 ноября у него было 500 подписантов.

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Напомним, в декабре 2019 года 80-летний действующий ректор МГУ Виктор Садовничий должен покинуть свой пост. Однако на прошлой неделе стало известно, что в Госдуме готовятся к рассмотрению законопроекта, который бы позволил главе государства сколько угодно раз переназначать глав МГУ и СПбГУ (сейчас президент может сделать это дважды, и оба продления в случае с Садовничим уже израсходованы). Предельный же возраст пребывания на посту ректора сейчас составляет 65 лет. На своем посту Садовничий находится уже 27 лет.

В открытом письме авторы напоминают, что на протяжении двух веков (с небольшими перерывами) МГУ имел право выбирать ректора. "Последний перерыв, начавшийся в 2009 году, когда Россия официально вступила в эпоху "стабильности", слишком затянулся", - говорится в письме.

В конце письма авторы требуют возвращения выборов ректора коллективом МГУ, права самостоятельно утверждать устав университета, а также "создания нормальных условий для обучения и научных исследований".