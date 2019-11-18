05 Сентября 2020
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система ПРО (2016) | Фото:http://polit.ru/

Умер один из отцов отечественных систем противоракетной обороны

В Москве в возрасте 88 лет умер один из создателей отечественных систем противоракетной обороны Валентин Пантелеев, сообщает ТАСС со ссылкой на Радиотехнический институт имени Минца.

Пантелеев работал в этом институте, и в свое время был "правой рукой" Виктора Слоки.

Пантелеев с отличием окончил Московский авиационный институт. С 1958 г. работал в Радиотехническом институте. Участвовал в разработке и создании радиолокационной станции (РЛС) обнаружения и сопровождения ЦСО-С и стационарной РЛС "Дон-2Н", которая входит в систему ПРО Москвы. Награжден орденами "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалями за большой личный вклад в развитие обороноспособности страны.

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Умер один из отцов отечественных систем противоракетной обороны

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Теги: Валентин Пантелеев, противоракетная оборона



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