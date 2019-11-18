05 Сентября 2020
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иннопром, Вертолеты России (2017) | Фото: Накануне.RU

Эмиратская компания купит 50% конструкторского бюро "Вертолетов России"

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) продаст половину акций компании "ВР-Технологии" эмиратской компании Tawazun. Соглашение об основных условиях сделки подписано в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019. Сделку планируется завершить в 1 квартале 2020 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Вертолетов России".

"Уверен, что инвестиции наших ближневосточных партнеров ускорят реализацию проектов VRT-300 и VRT-500 и дадут импульс новым разработкам передовых вертолетных и беспилотных систем. Наши договоренности предусматривают также содействие в продвижении этих продуктов на рынках Ближнего Востока и в частности – Персидского залива. Обе машины имеют хорошие перспективы в регионе, где решения для развития городской аэромобильности становятся все более востребованными", – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

После приобретения доли в "ВР-Технологиях" представители Tawazun войдут в совет директоров компании на равных правах с членами от "Вертолетов России".

"На правах равных партнеров мы планируем инвестировать в развитие "ВР-Технологий" не менее 400 млн евро, что поможет сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Это подписание стало итогом работы фонда по поддержке стратегических инициатив ОАЭ, направленных на инвестиции в передовые отрасли промышленности и трансфер соответствующих технологий", - заявил глава фонда развития обороны и безопасности Tawazun Абдула Насер Аль-Джаабари.

Компания "ВР-Технологии" была создана в 2014 году как инновационное конструкторское бюро холдинга "Вертолеты России" по обеспечению вертолетной техники конкурентоспособными научно-техническими решениями.

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Эмиратская компания купит 50% конструкторского бюро "Вертолетов России"

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Теги: эмираты, вертолеты россии, вр-технологии, конструкторское бюро, ростех



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