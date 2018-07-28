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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
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Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

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В одном из городов Югры митинг против пенсионной "реформы" продлился всего 10 минут
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(2018) | Фото: Накануне.RU

В ХМАО-Югре, как и по всей стране, 28 июля прошла серия митингов - граждане выступали против повышения пенсионного возраста. В Сургуте, например, мероприятие организовали активисты КПРФ, к ним присоединились и ЛДПР, а также профсоюзы.
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"Были заявлены митинги в 11 городах Югры. Сейчас они проходят серией и собирают очень мало. Например, в Ханты-Мансийске вышло 39 человек, 60 человек - в Урае, в Междуреченске митинг длился всего 10 минут. Самый большой митинг получился в Нягани - порядка 200 человек, и в Сургуте - 150 человек. Все митинги прошли по согласованию, как того требует законодательство. Никаких происшествий выявлено не было", - сообщила Накануне.RU заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры - начальник управления по обеспечению открытости органов власти Галина Липатова.

Выступая на митинге в Сургуте, представитель профсоюзов Александр Захаркин заявил, что стране необходим закон, согласно которому пенсионные накопления после смерти человека могли бы получить его родственники в качестве наследства. Эту позицию поддерживает и первый секретарь сургутского городского Комитета КПРФ Сергей Чичканов.

"У нас обошлось без происшествий. Людей было около 500 человек (хотя Галина Липатова сообщала о 150 гражданах - прим. ред.), выступали представители ЛДПР, КПРФ, профсоюзов, выступил председатель регионального отделения партии "Союз труда". Были изложены требования, которые внесены в резолюцию - ее отправят в адрес Правительства РФ, президенту и в Государственную думу. Основной целью митинга было объединение трудящихся в борьбе за свои права. Был основной посыл для митингующих - это вступать в профсоюзы для того, чтобы бороться за права трудящихся", - рассказал Накануне.RU Чичканов.

Сергей Чичканов также отметил, что пенсионная "реформа" может отрицательно повлиять на все наше общество.

"Уже сейчас работодатели готовятся к этой пенсионной "реформе", стараются уволить пенсионеров и набрать молодежь. Получается, произойдет определенный разрыв: люди предпенсионного возраста не смогут найти работу, если их уволят, другие будут стараться держаться за работу до последнего так, что для молодежи не будет рабочих мест. Будет целая масса проблем, которые будут касаться всех", - отметил Чичканов.

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28.07.2018 14:23 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Белокрылов
16:23 Екб

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В одном из городов Югры митинг против пенсионной "реформы" продлился всего 10 минут
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