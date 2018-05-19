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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
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На Ямале проходят акции против сокращения бюджетников. Резолюцию отправят сменщику Кобылкина
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Митинг против сокращения бюджетников, Ноябрьск (2018) | Фото: КПРФ, Елена Кукушкина

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа проходят акции против сокращения работников бюджетной сферы. О проблеме надвигающейся оптимизации стало известно в Ноябрьске, где, по данным активистов, запланирована реорганизация городского управления по делам семьи и молодежи. По некоторым данным, на улице могут оказаться 170 бюджетников, не исключено, что вслед за людьми сократят количество секций и кружков. Подобная "оптимизация" может пройти и в других муниципалитетах главного газодобывающего региона страны.
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Сегодня во втором по численности населения городе ЯНАО состоялся митинг, на который, вопреки действиям местных властей, удалось собрать 50 человек. Как поясняют организаторы, получилась акция солидарности, так как люди, которым грозит сокращение, боятся выходить на митинги, в таком случае в этом городе они уже вряд ли вообще смогут устроиться на работу.

"Собрались, в основном, коммунисты, наши сторонники и "дети войны", - рассказала Накануне.RU о митинге в Ноябрьске лидер ямальских коммунистов, депутат заксобрания региона Елена Кукушкина. - Работающих [в бюджетной сфере] было мало, из тех, кого увольняют - вообще никого не было, они боятся, потому что потом в этом городе вообще никуда не устроятся. Пока этим людям есть что терять. Народ боится. Работать в городе, по большому счету, негде, это либо предприятия ТЭКа, либо бюджетная сфера. Кто выходит [протестовать] – [на тех] сразу же клеймо. Но сейчас вышли люди, значит, уже что-то происходит, дальше будет больше".

Митинг против сокращения бюджетников, Ноябрьск(2018)|Фото: КПРФ, Елена Кукушкина

Митинг против сокращения бюджетников, Ноябрьск(2018)|Фото: КПРФ, Елена Кукушкина

Митингующим не дали провести мероприятие в центре города, отправив "на задворки". Там, где заявлялись коммунисты, власти устроили "прием в пионеры", а сегодня как раз отмечается День пионерии. Активистов КПРФ это немало удивило и даже чуть-чуть позабавило - мэрия ранее не была замечена в особом почитании советского прошлого и праздник пионерии с таким размахом не отмечала.

"Вместо того, чтобы дать нам место в центре, устроили там прием в пионеры. Дали нам место не просто на стадионе, а там, где уж точно никто не увидит", - подчеркнула Елена Кукушкина.

Митинг против сокращения бюджетников, Ноябрьск(2018)|Фото: КПРФ, Елена Кукушкина

Официально масштаб грядущих сокращений пока неизвестен. Депутат заксобрания говорит, что направила запрос с просьбой прояснить ситуацию, и в настоящее время ждет от чиновников ответа.

Одновременно акции солидарности с ноябрянами проходят в других городах Ямала - Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале. Ведь, по мнению активистов, оптимизация бюджетников в Ноябрьске - это только начало.

"Оптимизация уже дальше идет, они [чиновники] называют это реорганизацией", - говорит Елена Кукушкина. По ее словам, власти Ноябрьска и других ямальских городов часто заявляют о том, "как все хорошо и замечательно", на деле же есть много проблем с работой и жильем.

Митингующие сегодня приняли резолюцию с требованием "прекратить произвол", она будет направлена в администрацию губернатора. Насколько можно судить, получит ее уже не Дмитрий Кобылкин, которого накануне назначили в Москву на должность руководителя Минприроды РФ. Решать проблему в случае ее разрастания и выхода сокращаемых бюджетников на улицы придется его сменщику.

пикет против сокращения бюджетников, Салехард, кпрф(2018)|Фото: Елена Кукушкина

Новый Уренгой, КПРФ, пикет против сокращения бюджетников(2018)|Фото: kprf-yamal.ru

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19.05.2018 13:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:09 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.05.2018 18:35 Мск
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Ранее 10.05.2018 11:30 Мск
Бюджетникам Ноябрьска не разрешили митинговать в центре

Ранее 07.05.2018 13:55 Мск
В Ноябрьске пройдет митинг из-за сокращения бюджетников








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На Ямале проходят акции против сокращения бюджетников. Резолюцию отправят сменщику Кобылкина
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