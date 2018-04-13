Житель Ирбита, изнасиловавший и убивший женщину, получил 19 лет "строгача"

В Ирбите вынесли приговор 38-летнему Андрею Ермакову.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 6 августа 2017 года злоумышленник, находясь в одном из кафе города, познакомился с девушкой, после чего решил проводить её до дома. На одной из улиц Ермаков напал на девушку, совершил в отношении неё преступления сексуального характера, после чего избил. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Чтобы скрыть преступления, подсудимый попытался поджечь дом, в котором совершалось преступление, после чего скрылся с места преступления, однако пожарные успели потушить огонь.

Ирбитский районный суд назначил Ермакову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В пользу родственников погибшей взыскан моральный ущерб в размере 1 млн руб.