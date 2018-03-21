Пермский минздрав прокомментировал случаи размещения детей в коридорах больницы

В детских больницах Пермского края участились случаи размещения юных пациентов в коридорах. Снимки детей, выложенные в социальные сети, стали основанием для проверки краевого минздрава, передает корреспондент Накануне.RU.

Жительница Перми разместила в группе "Подслушано мкр. Молодежный, второй участок Пермь" фотографию своей дочери. На снимке видно, как ребенок стоит на кушетке, расположенной в больничном коридоре. Рядом на кушетке лежат подушка и одеяло. В этой же группе опубликованы снимки детей в больнице на Бушмакина. На кадрах также видно, как дети спят и едят в коридоре.

В больницах ссылаются на нехватку мест из-за роста заболеваемости ОРВИ. Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев прокомментировал сегодня этот инцидент и рассказал об итогах проверки учреждений.

"За последнее время поступило сразу несколько жалоб на размещение детей в коридорах больниц. Несмотря на то, что в регионе эпидемия ОРВИ, в коридорах дети и их родители лежать, конечно, не должны. Обнаружились в ряде учреждений проблемы с организацией выписки в выходные дни, сейчас все наладили. Дали указания главврачам, чтобы в случае очередного наплыва пациентов разворачивали дополнительные койки в других отделениях (где это безопасно делать, конечно). Сейчас по моей информации в детских стационарах в коридорах уже никто не лежит, в отделениях в принципе есть свободные койки. Будем дальше продолжать мониторить ситуацию и ждем уже скорого спада эпидемии", - прокомментировал глава ведомства.