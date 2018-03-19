Прокуратура ХМАО взыскала с предприятии 18 миллионов зарплатного долга

Прокуратура Нягани провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы в ЗАО ДСТ "Узтюмендорстрой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Предприятие, находящееся в стадии банкротства, накопило многомиллионную задолженность по зарплате перед 107 работниками. Сумма задолженности составляет более 18 млн руб.

Прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Также правоохранительными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.