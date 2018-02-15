На Среднем Урале прокуратура вступилась за работников МУП, которым не платили зарплату

На Среднем Урале прокуратура добилась полного погашения задолженности перед работниками муниципального предприятия. Также оно заплатит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в ходе мониторинга были выявлены нарушения сроков выплаты зарплаты работникам МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Дружининского городского поселения Нижнесергинского района. Установлено, что люди не получили деньги за декабрь 2017 года, сумма задолженности перед 48 работниками составляла свыше 577 тыс. руб.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководства МУП и потребовала немедленно устранить нарушения, а также возбудила административное дело, по результатам рассмотрения которого предприятие оштрафовано на 37 тыс. руб. Также было направлено заявление в суд с требованием выплатить работникам все заработанные деньги. После этого задолженность была погашена в полном объеме.