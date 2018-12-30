СМИ: Представители Twitter готовы обсудить с Роскомнадзором хранение данных россиян

Компания Twitter готова обсудить с Роскомнадзором исполнение закона о хранении персональных данных россиян на территории страны. Об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства. Дата встречи пока не известна, но она произойдет в январе 2019 года.

Напомним, в начале осени глава РКН Александр Жаров анонсировал проверку соцсетей Twitter и Facebook. Он, в частности, сказал, что в компании будут направлены письма с запросом о соблюдении законодательства.