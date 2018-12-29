РПЦ создала экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии

Священный Синод РПЦ принял решение об образовании патриарших экзархатов в Западной Европе и Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте Московской патриархии. Решение принято в связи с уходом в раскол Константинопольского патриархата и оставшейся без духовного окормления паствы, особенно русскоязычной.

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Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Александр Волков подчеркнул, что у Фанара нет никаких оснований считать, что все православные Западной Европы должны находиться под его покровительством.



Патриарший экзархат в Западной Европе будет иметь центр в Париже. В него войдут следующие страны: Андорра, Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария. Глава экзархата будет иметь титул "Корсунский и Западноевропейский", им стал епископ Богородский Иоанн.

Также учрежден экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре. Он включает страны: Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Южная Корея, КНДР, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд. Глава этого экзархата будет иметь титул Сингапурский и Юго-Восточно-азиатский. Им назначен епископ Солнечногорский Сергий.

По словам священника, это решение принято "в связи со значительными успехами миссии РПЦ в странах Юго-Восточной Азии": образуются десятки новых приходов, появляются и местные священнослужители. Поэтому существовавшая там церковная жизнь институциализирована в Патриарший экзархат.

Кроме того, Синод постановил отдельно образовать епархию РПЦ в Испании и Португалии с центром в Мадриде. Епархиальным архиереем Испанско-Португальской епархии с титулом "Мадридский и Лиссабонский" назначен епископ Корсунский Нестор.

Как сообщало Накануне.RU, Западноевропейский русский экзархат Константинопольского патриархата, в конце ноября распущенный Фанаром, планирует просить войти в состав РПЦ. При этом его центр также находится в Париже. Не исключено, что создание Патриаршего экзархата РПЦ в Западной Европе предваряет его принятие.