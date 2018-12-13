13 Декабря 2018
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Западноевропейский русский экзархат, распущенный Фанаром, планирует просить войти в состав РПЦ

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе планирует просить РПЦ о каноническом признании. Об этом говорится в официальном письме в Отдел внешних церковных связей РПЦ, который опубликовал портал Сredo.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце ноября Константинопольский патриархат, в состав которого Архиепископия входила с 1971 года, в одностороннем порядке решил распустить ее, отменив свой томос 1999 года, и предписал войти в состав соответствующих митрополий. Архиепископия отказалась выполнять это решение по меньшей мере до собрания духовенства 15 декабря, где должно быть принято решение о дальнейших шагах.

В итоге в Архиепископии планируют обратиться к РПЦ, ссылаясь на определения Московского Собора 1917-1918 гг.

"Это то наследие, которое мы хотели бы сохранить, потому что оно позволило сохранить открытую церковную жизнь", - пишет правящий архиерей архиепископ Хариопольский Иоанн.

Он полагает, что Архиепископию можно ввести в состав митрополии РПЦ в Западной Европе.

Отметим, что Архиепископия возникла после 1917 года, и в 1931 году, при тяжелом положении Церкви в СССР, попросила Константинопольского патриарха о покровительстве, в состав которого она входила кроме периода 1965-1971 гг.

Официальной реакции РПЦ пока не было, но из-за присоединения Фанара к расколу решение может быть принято положительное.

патриарх Кирилл(2018)|Фото: Накануне.RU

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Западноевропейский русский экзархат, распущенный Фанаром, планирует просить войти в состав РПЦ

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Теги: Европа, православие, церковь, РПЦ



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