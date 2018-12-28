Миллиардер Михальченко получил почти пять лет колонии по делу о контрабанде элитного алкоголя

Басманный суд Москвы вынес приговор владельцу холдинговой компании "Форум" Дмитрию Михальченко, обвиненному в контрабанде элитного алкоголя.

Предпринимателю назначено наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передает РБК.

Миллиардер был задержан в Москве в конце марта 2016 года. 5 марта в терминал порта Усть-Луга сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ были обнаружены два контейнера с редким коньяком (включая Courvoisier 1912 года), а также дорогим вином.

29 марта в Петербурге прошли обыски. В июле обыски прошли в кабинете главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.

В деле фигурировало три человека: сам Дмитрий Михальченко, совладелец компании "Контрейл Логистик Северо-Запад" Валерий Киндзерский и генеральный директор "Юго-Восточной торговой компании" Илья Пичко.

Также задержание связывали с делом о хищении в Минкультуры, так как фигурирующая в деле компания "БалтСтрой", по данным СМИ, на самом деле фактически принадлежит Михальченко и входит в его холдинг "Форум".

В рейтинге "Самые богатые люди Петербурга", опубликованном изданием "Деловой Петербург" в сентябре 2015 года, Михальченко занял 46 место в рейтинге. Его состояние издание оценило в 18 млрд рублей.