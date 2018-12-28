В Зауралье электронным способом будут жестко контролировать выдачу людям льготных лекарств

В Курганской области внедрят специальную электронную систему - через нее будут отслеживать когда, сколько и на какую сумму медучреждения региона и другие организации выдали нуждающимся людям бесплатных льготных лекарств.

До этого в социальных сетях не раз мелькали сообщения о том, что тому или иному гражданину отказали в выдаче бесплатных лекарств по льготе - только после вмешательства прокуратуры заветные таблетки удалось получить.

Как отметила замгубернатора по соцполитике Ирина Бугаева на специальном совещании, в этом году на льготные лекарства потратили из областного и федерального бюджетов более 700 млн рублей.