Молодежная сборная России по хоккею начала чемпионат мира с разгромной победы

Молодежная сборная России по хоккею стартовала с уверенной победы на чемпионате мира в Канаде. Команда Валерия Брагина разгромила сборную Дании, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 4:0. У россиян шайбы забросили Виталий Кравцов, Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

Второй матч группового этапа российская команда проведет против сборной Чехии. Игра состоится 29 декабря и начнется в 4 часа по московскому времени.

Напомним, ранее сборная Дании проиграла канадцам со счетом 0:14. Россия и Канада сыграют между собой 1 января.