14 безответных шайб: канадские хоккеисты уничтожили Данию на старте домашнего МЧМ

Молодежная сборная Канады по хоккею на старте домашнего чемпионата мира разгромила сборную Дании. Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча завершилась со счетом 14:0.

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В составе победителей покер оформил Максим Комтуа, хет-трик на счету Моргана Фроста, а дубли у Оуэна Типпета и Бретта Лисона. По шайбе забросили Джек Студничка, Джарет Андерсон-Долан и Маккензи Энтвистл.

Стоит отметить, что датский вратарь Мадс Сегор был заменен после 11 пропущенных голов.

Во втором туре МЧМ сборная Канады встретится со Швейцарией. Сборная Дании сыграет с командой России. Канадские и российские хоккеисты сойдутся на льду в первый день нового года – 1 января.