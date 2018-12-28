28 Декабря 2018
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Жан-Пьер Тома возглавил "Русал"

Новым председателем совета директоров "Русала"стал Жан-Пьер Тома. Ранее он был независимым директором алюминиевой компании. Сообщение о вступлении Тома в должность "Русал" разместил на Гонконгской фондовой бирже, передает корреспондент Накануне.RU.
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Бывший глава совета директоров Маттиас Варниг покинул пост 26 декабря. Его уход стал одним из условий снятия санкций с "Русала".

Жан-Пьер Тома в прошлом занимал пост специального представителя экс-президента Франции Николя Саркози по развитию сотрудничества России и Франции и входил в международный консультативный совет "Русала".

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Жан-Пьер Тома возглавил "Русал"

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Теги: Русал, председатель совета директоров, Жан-Пьер Томас.



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