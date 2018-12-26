26 Декабря 2018
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Глава Совета директоров "Русала" покинул свой пост

Глава Совета директоров "Русала" Маттиас Варниг покинул пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
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"Русал" сообщает об отставке Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров ОК "Русал", - говорится в сообщении.

Варниг возглавил Совет директоров компании в октябре 2012 года.

"Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и Совет Директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены Председателя Совета директоров", - прокомментировал Варниг.

Планируется, что преемник будет избран на заседании Совета директоров 27 декабря 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе "Русал" перешел под контроль американцев. Напомним, En+, "Русал" и "Евросибэнерго" вышли из-под санкций ценой отказа Олега Дерипаски от контроля над своими активами. При этом эксперты считают, что это похоже на "рейдерский захват" и передачу прав на предприятия государству США.

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Глава Совета директоров "Русала" покинул свой пост

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Теги: Русал, Маттиас Варниг, совет директоров



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