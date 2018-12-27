27 Декабря 2018
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Общество В России

Тело замученного в львовской колонии ополченца привезли в Россию

Тело зверски убитого в львовской колонии добровольца Валерия Иванова доставили в Россию.

Иванов будет в субботу похоронен с воинскими почестями в своем родном городе, Северодвинске. Союз добровольцев Донбасса перевозит тело убитого добровольца на Родину и оказывает помощь в организации похорон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"Благодаря работникам российского консульства, мы смогли перевести тело нашего товарища через украинскую границу и на белорусской границе Союз его забрал. Сейчас мы везем его для захоронения в город Северодвинск", – сказала член правления, руководитель медико-социального отдела СДД Ольга Кулыгина

Она рассказала, что Валерий попал в плен три года назад, в районе станицы Луганской. 9 декабря этого года он был зверски замучен охраной тюрьмы.

Ранее Валерия неоднократно подавали в списках на обмен, и один раз даже вывозили для обмена. Но по настоянию первого зампредседателя Верховной рады Ирины Геращенко, его, как и других военнопленных граждан РФ, вычеркнули из списка, и увезли обратно с границы в тюрьму.

Как сообщало Накануне.RU, в начале декабря Украина предложила России масштабный обмен "пленными", который Россия не приняла.

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Тело замученного в львовской колонии ополченца привезли в Россию

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Теги: валерий иванов, колония, украина, добровлец



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