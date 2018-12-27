В Москве изъято 5,5 тонн поддельной красной икры, в которой не оказалось ДНК рыб

Московская полиция при участии Росгвардии накрыла подпольный цех по производству продукта, имитирующего красную икру.

Как сообщил Накануне.RU начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, мощность двух линий составляла 4-5 тысяч банок в день, а всего из незаконного оборота было изъято около 5,5 тонн фальсификата.

Продукция, расфасованная в жестяные банки с логотипами известных производителей из Сахалинской области и Камчатского края, под видом натуральной лососевой икры поставлялась крупными партиями на продовольственные рынки страны.

Силовики устроили проверочную закупку. В результате исследования "икры" в ее образцах никаких ДНК рыб не обнаружено. Задержаны пятеро работников цеха – все граждане республик Средней Азии, незаконно находящиеся в России.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию организатора нелегального бизнеса.