Россия построит в Сирии аэропорт

В прибрежном городе Тартус в Сирии появится аэропорт.

Его строительством будут заниматься российские компании. Об этом сообщил глава Управления по планированию и международному сотрудничеству страны Имад ас-Сабуни. Инвестиционные проекты запланированы с 2019 по 2021 год.

Восемь из них будут реализовываться в сфере промышленности. Один из значимых проектов - восстановление завода автомобильных покрышек в Хаме и строительство нового цементного завода в городе ас-Салямия в провинции Алеппо. Также среди проектов - реконструкция и развитие железной дороги от месторождений фосфатов до порта Тартуса.

Два проекта будут связаны с подготовкой профессиональных кадров в промышленной сфере и науке, еще пять – посвящены водным ресурсам, три – пищевому производству, один проект строительства российско-сирийского завода по производству вакцин, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) не означает прекращения существования коалиции.

По данным "Рейтер", все сотрудники Госдепа США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Тем временем, депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз заявил, что Вашингтон продолжит поддержку сирийских курдов, а заявление США о выводе войск из Сирии не является заслуживающим доверия.