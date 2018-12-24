24 Декабря 2018
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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

ДНР планирует в 2019 году нарастить выпуск промышленной продукции

Министерство промышленности и торговли ДНР в следующем году намерено увеличить объемы производства промышленной продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявил его глава Эдуард Арматов.
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По его словам, планируется увеличить производство чугуна на 18%, стали - на 22%, проката - на 24%, кокса - на 10%, в целом объемы реализации промышленной продукции - на 15%. В целом это составит около 115 млрд рублей.

При этом в 2018 году по сравнению с 2017 годом производство чугуна, стали, проката, кокса выросло более чем в 2 раза. Всего металлургический комплекс ДНР, состоящий из металлургических, коксохимических, флюсодобывающих предприятий и предприятий, производящих готовые металлические изделия, обеспечивает 45% реализации промышленной продукции.

Арматов отметил, что ведомство будет вести работу по увеличению загрузки работающих заводов и частичному перепрофилированию на освоение выпуска новой продукции.

Также планируется открыть два новых предприятия - "Ферум Систем" и "Завод "Донпласт". Первое будет выпускать каменноугольный пек и каменноугольные масла. Второе - изделия из пластмасс и других материалов. В целом планируется рост химической промышленности порядка 20%.

Как сообщало Накануне.RU, в августе был запущен химический гигант "Стирол".

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ДНР планирует в 2019 году нарастить выпуск промышленной продукции

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Теги: ДНР, промышленность



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