"Транснефть – Сибирь" участвует в реализации социальных проектов на Ямале

В Новом Уренгое, в районе Коротчаево, запустили спортивно-оздоровительный комплекс "Арктика", а также начали строительство моста через Пур. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников, главы местных администрации, представители Тюменской областной думы, руководители хозяйствующих организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Спорткомплекс и мост – объекты социальной и транспортной инфраструктуры, которые возводятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, компанией "Транснефть" и "Корпорацией Развития", по созданию социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.

Новый спорткомплекс, который в результате общественного голосования получил название "Арктика", станет центром спортивной жизни поселка Коротчаево. В современном двухэтажном здании площадью около 10 тыс. кв м расположены полностью укомплектованная лыжная база, универсальный спортзал (футбол, волейбол, баскетбол), залы для вольной и греко-римской борьбы, аэробики, бокса, спортивных тренажеров, помещения для занятий теннисом, шахматный клуб. Одновременно заниматься спортом в новом комплексе смогут 700 человек. Еще 800 посадочных мест предусмотрены для болельщиков. Набор в спортивные секции начнется в ближайшие дни.

В открытии спортивно-оздоровительного комплекса также участвовали депутат Тюменского областной думы, чемпион мира по боксу Евгений Макаренко, чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин. Современный спортивный комплекс – это важный социальный объект для жителей посёлка.

Коротчаево динамично развивается: открываются новые производства, строятся жилые дома, развивается инфраструктура. Здесь пересекаются важные магистрали нефтепроводного, автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. В перспективе район станет конечной станцией Северного широтного хода, который соединит Салехард с крупнейшими промышленными городами, обеспечит транспортные коммуникации Ямала с другими регионами России.

Мост через реку Пур свяжет транспортный узел Коротчаево с Тазовским районом, где разрабатываются нефтегазовые месторождения и обеспечит надежную и оперативную эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе. Проект строительства мостового перехода реализуется по модели заключения концессионного соглашения. Мост с двухсторонним автомобильным движением протяженностью 1 км, шириной 14 м и грузоподъемностью 100 т является ключевым объектом социальной инфраструктуры, возводимой в рамках проекта Заполярье – Пурпе.

В рамках шестистороннего Соглашения возводят комплекс социальной инфраструктуры в регионе. Построены и введены в эксплуатацию два жилых 48-квартирных дома, газовая котельная мощностью 25 МВт и инженерные сети в Коротчаево, 168-квартирный жилой дом в Новом Уренгое, автомобильный мост через Надым. Строится детский сад на 240 мест и канализационно-очистные сооружения в Коротчаево, полигон твердых бытовых отходов в поселке Тазовский. Планируется строительство завода по разведению молоди рыб ценных пород в Тазовском районе.