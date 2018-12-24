24 Декабря 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Губернатор Ямала дал старт строительству моста через Пур

В Ямало-Ненецком автономном округе запущено строительство моста через Пур, который свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Торжественная церемония начала строительства моста состоялась 22 декабря. Участие в ней принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу и гендиректор "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников.

В присутствии жителей Уренгоя и Коротчаево, а также приглашенных гостей из Нового Уренгоя, Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов на правом берегу реки была забита первая свая-оболочка будущего моста.

Губернатор ЯНАО подчеркнул, что в ближайшее десятилетие в северо-восточной зоне Ямала будут осваиваться новые месторождения, потому надежная связь между территориями, без перерывов в межсезонье и всех сложностей, какие бывают во время ледохода и ледостава - жизненно необходима.

"Это основа нашей экономики и будущее нашего региона. Важно, что при реализации таких объектов мы научились использовать механизмы концессии. Такой способ позволяет оперативно решать текущие задачи", – подчеркнул в своем обращении Дмитрий Артюхов.

строительство моста через Пур(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу сообщил, что мост будет строиться по особым технологиям.

"По данному мосту были приняты важные проектные решения. Например, в плане ситуации с паводком и ледовой нагрузкой, которая здесь очень приличная", - заявил он.

Длина нового балочного моста составит 1023 метра (с подходами и насыпью почти 1700 метров). Массивную конструкцию установят на 11 опор (предусмотрен судоходный габарит: движению водных средств, лодок, катеров и крупных судов ничего не помешает). Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час. Сооружение появится на расстоянии от 80 до 120 метров от действующей понтонной переправы.

Большой опыт компании дал Керченский мост. Он позволил найти оптимальные варианты решения и для моста через Пур, строительство которого будет идти без перерывов.

Как сообщало Накануне.RU, о том, что в скором времени начнется строительство моста через Пур, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 4 декабря в своем докладе о положении дел в регионе.

Напомним, ранее подвели итоги торгов на право заключения концессионного соглашения по строительству дороги Коротчаево – Красноселькуп и моста через реку Пур. Инвесторы не прислали своих заявок, поэтому концессию получит "Региональная инфраструктурная компания", которая в октябре вышла с инициативой о государственно-частном партнерстве.

Компания готова построить мост и участок дороги за 9,5 млрд руб. При этом "РИК" в предложении о заключении концессии выразила готовность использовать проектную документацию для строительства моста, которую заказывала "Корпорация развития" - в прошлом проект находился в ее портфеле. Сейчас транспорт ездит между Уренгоем и Коротчаево по наплавному мосту через реку Пур. Мост находится в частной собственности, с грузового транспорта за проезд по нему взимается плата.

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Губернатор Ямала дал старт строительству моста через Пур

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Теги: мост через Пур, строительство моста, Мостострой-11, Дмитрий Артюхов



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