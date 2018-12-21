В Перми два бывших силовика наказаны за кражу 20 тысяч литров топлива

Бывшие помощник командира полка патрульно-постовой службы полиции Перми и начальник отделения учёта транспорта, горюче-смазочных материалов и ремонтов автохозяйства Центра хозяйственного и сервисного обеспечения краевой полиции наказаны за кражу служебного топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

Они украли 20 тыс. литров бензина АИ-92 и дизельного топлива, предназначенного для заправки служебного транспорта. Для этого они врали в документах. На самом деле транспорт с отгруженным топливом не использовался. Сумма ущерба – 700 тыс. руб.

Один из них получил год колонии общего режима, второй – штраф в 120 тыс. руб., потому что он смог возместить ущерб. Суд удовлетворил иск о возмещении оставшейся суммы вреда.