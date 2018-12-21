Разведка США сообщила об очередном успешном испытании ракеты "Циркон"

CNBC со ссылкой на источники сообщает, что в России провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон".

По словам источников, которые знакомы с докладом разведки США, с 2015 года проведено пять испытаний. Последнее из них было проведено 10 декабря, пишет CNBC.

Американский источник отметил, что Россия смогла добиться "устойчивого полета", "этот шаг имеет решающее значение в развитии гиперзвукового оружия".

Ранее сообщалось, что ракета "Циркон" на испытаниях в восемь раз превысила скорость звука.

Немецкое издание Stern заявило, что разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс "Циркон" будет представлять реальную угрозу американским авианосцам.