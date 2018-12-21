21 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

"Ведущий в эфире перебил экс-посла США": Симоньян рассказала о претензиях британского Ofcom к Russia Today

Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today, рассказала, какие претензии высказал к ее изданию британский регулятор Ofcom. По ее словам, таких набралось семь.
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Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала BBC World News, а также в отношении ресурсов BBC в Интернете. Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания.

По словам Симоньян, среди претензий британцев к каналу - то, что журналисты RT дали в эфир и "не подвергли сомнению" заявления Минобороны РФ по Сирии. Также нарушением закона о вещании Ofcom счел тот факт, что ведущий телеканала в эфире перебил экс-посла США в Сирии. Еще одна претензия касается сюжета RT о цыганских погромах на Украине из-за "недостаточного освещения позиции погромщиков".

Кроме этого, по данным Маргариты Симоньян, британский регулятор коснулся и репортажа о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина" за то, что канал "не представил альтернативной точки зрения", пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, в мае этого года в российском Министерстве иностранных дел пригрозили "жестким ответом" на новые расследования в отношении RT.

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"Ведущий в эфире перебил экс-посла США": Симоньян рассказала о претензиях британского Ofcom к Russia Today

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Теги: Симоньян, Ofcom, Russia Today



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