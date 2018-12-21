21 Декабря 2018
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Политика В России

Роскомнадзор начал проверки в отношении ресурсов BBC в России

Роскомнадзор начинает проверку в отношении канала "BBC World News", а также в отношении ресурсов BBC в Интернете.

Надзорный орган изучит информацию, распространяемую иностранным СМИ на территории России, на предмет соответствия материалов законодательству РФ.

Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением британского регулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскомнадзора.

В мае в российском МИД пригрозили "жестким" ответом на новые расследования в отношении RT.

Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что "причина очевидна: российские СМИ публикуют неудобные факты для Великобритании".

О начале трех новых расследованиях стало известно 21 мая. В информационном бюллетене на сайте Ofcom указывалось, что речь идет о двух новостных передачах от 26 апреля и 4 мая, а также дискуссионной программы Crosstalk от 20 апреля.

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Роскомнадзор начал проверки в отношении ресурсов BBC в России

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Теги: BBC, Роскомназдор, RT



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