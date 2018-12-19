Лидеры фракций Госдумы внесли закон о бесплатном молоке для младших школьников

Лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в Государственной думе внести в "нижнюю палату" поправки в закон "Об образовании", касающиеся питания школьников. Депутаты предложили обеспечивать младших школьников бесплатным молоком и соками за счет бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

"При организации питания учащихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, предусматривается обеспечение обучающихся питьевым молоком, кисломолочными продуктами, соком прямого отжима в индивидуальных упаковках", - говорится в тексте проекта.

Молочные продукты и сок дети должны получать ежедневно, считают авторы.

"Молоко удовлетворяет потребности растущего организма в белке, кальции и многих других необходимых веществах. В возрасте с 6 до 14 лет организм ребенка должен получить более килограмма кальция. Выпивая всего 200 мл натурального молока, дети получают 40% дневной нормы кальция и витамина В2, 24% витамина А и до 16% жиров и белка", - говорится в пояснениях.

Депутаты делают отсылку к мировому опыту: в программе обеспечения школьников молоком по всему миру принимает участие более 140 миллионов детей из Европы, США, Китая, Таиланда. В России программа работала с 2005 г. и в разные периоды охватывала более половины регионов страны, но сегодня субъекты в силу дефицита бюджетов почти перестали обеспечивать учащихся молочными продуктами. На этот раз финансировать проект депутаты предлагают за счет средств федерального бюджета.

Расходы на инициативу - 15,3 млрд руб. на обеспечение молоком (12,89 руб. за порцию), 14,78 млрд руб. на обеспечение кисломолочными продуктами (12,45 руб. за порцию) или 17,15 млрд рубл. на обеспечение соками прямого отжима (14,45 руб. за порцию).