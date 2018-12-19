19 Декабря 2018
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"Я живу в самом грязном городе России". Жительница Нижнего Тагила попросила на Новый год противогаз

Жительница Нижнего Тагила попросила у Деда Мороза на Новый год противогаз. По её словам, она живёт в городе, который числится в рейтинге самых грязных городов России. Об этом рассказал Накануне.RU общественник Андрей Волегов.

"В нашем городе много заводов со вредным производством. И такое ощущение, что все эти заводы работают без всяких очистительных сооружений и фильтров. Примерно 300 дней в году ветер дует в сторону Вагонки – района города, в котором я живу. Все эти 300 дней я, все мои родные и знакомые задыхаемся от смога. После того, как 3 октября станция контроля зафиксировала превышение нормы диоксида азота в 30 раз, поднялась шумиха в СМИ, эти заводы стали дымить активнее в темное время суток, чтобы простые смертные не замечали языки дыма заводских труб. Но если от печальной картины "добрые" люди нас избавили, то от ядовитого удушающего запаха нас никто не избавил. Выходишь вечером с работы, и, затыкая нос, быстро перемещаешься домой. Мы уже давно забыли о том, что такое проветривание, потому что, открывая окно, ты запускаешь в дом ядовитый дым, а не проветриваешь помещение", - пишет Лариса.

Она также добавила, что уже неделю в городе нет ветра, стоит смог.

НТМК, выбросы доменной печи в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: facebook.com/volega.arei

"Роспотребнадзор, АУУУУУ! Руководство города и заводов, АУУУУ! Тагил – это не унитаз! Это пока ещё не зона отчуждения! Это город! То ли вы не в этом городе живёте, то ли вы не знаете, что такое экология!", - обратилась девушка.

Отметим, что за последние пять лет в атмосферном воздухе города наметилась тенденция роста среднегодовых концентраций диоксида серы, фенола, формальдегида, бензола, толуола, этилбензола и бензапирена.

Нижний Тагил(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

В ходе окружного совещания на тему экологических рисков для здоровья населения, которое проходило в уральском полпредстве, глава ведомства Николай Цуканов сказал, что в городах Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск наиболее сильное загрязнение атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что промышленные предприятия уже спланировали мероприятия по снижению вредной нагрузки на атмосферу. В городе будет реализован проект "Чистый воздух" с 1 ноября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

Ранее жители Нижнего Тагила жаловались на "оранжевые выбросы". "Экологически чистое оборудование" в Нижнем Тагиле запустили 9 апреля на АО "Евраз НТМК", после чего участились жалобы людей.

Как ранее писало Накануне.RU, общественник Андрей Волегов уже обратился в природоохранную прокуратуру, чтобы та проверила сведения о возможном нарушении руководством АО "Евраз НТМК" законодательства об охране окружающей среды и природопользовании при эксплуатации доменной печи №7.

НТМК, выбросы доменной печи в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: facebook.com/volega.arei

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"Я живу в самом грязном городе России". Жительница Нижнего Тагила попросила на Новый год противогаз

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Теги: Нижний Тагил, вредные выбросы, чистый воздух, экология



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