Четверть работодателей планируют сократить сотрудников в 2019 году

О планах сократить сотрудников в 2019 г. заявили 23% работодателей. Исследование провел портал Rabota.ru.

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Массовые сокращения могут пройти в компаниях, работающих в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование. Меньше всего шансов быть уволенными у сотрудников B2B-компаний - в этом секторе возможно расширение штата.

Среди 18% работодателей, которые планируют набрать сотрудников в 2019 г. - IT-компании. Они же сказали о возможности увеличения бюджета на рекламу и продвижение.