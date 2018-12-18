Надежде Савченко продлили арест на 60 суток

Суд в Киеве продлил арест депутату Надежде Савченко, пишет РИА "Новости".

Арест продлен еще на 60 суток.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Савченко задержали прямо в здании Рады, а на следующий день арестовали. Ее подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке вооруженного переворота, ей грозит вплоть до пожизненного заключения. Адвокаты указывали на преступный способ получения властью доказательств ее вины.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.