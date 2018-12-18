Спикер городской думы Екатеринбурга против повышения оплаты за проезд в транспорте

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин выступил против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Об этом он сообщил в своём интервью для радиостанции "Город FM 107,6". Также рассказал о первых успехах депутатов седьмого созыва и планах на 2019 год, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Транспортную сеть города надо тщательно исследовать: всех ли маршрутов хватает, существуют ли малоэффективные. Кроме того, нужно по максимуму использовать муниципальный транспорт. Мы часто говорим, что на его содержание не хватает денег и что тариф нужно повысить на рубль. Считаю, что ни в коем случае этого делать нельзя – надо оптимизировать то, что есть. Думаю, в следующем году мы решим многие проблемы, которые мучили десятилетиями наших горожан", - заявил он.

Володин добавил, что 2019 год будет годом избавлением от проблем.

Напомним, что в областной столице рассматривается возможность повышения стоимости одной поездки в городской подземке с 28 до 32-х рублей.

Повышение тарифа "Екатеринбургский метрополитен" объясняет необходимостью обновления подвижного состава. Однако депутаты в данном вопросе принимать решения неправомочны - это компетенция областного руководства, в частности, Региональной энергетической комиссии.

При этом, по другим видам общественного транспорта повышение тарифов пока не планируется.