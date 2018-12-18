18 Декабря 2018
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В Москве жильцы многоэтажки отказались выселять из дома онкобольных детей

Следственный комитет рассказал об итогах проверки по факту сбора подписей против проживания онкобольных детей в Москве.
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Ранее сообщалось, что жильцы одного из домов на юго-западе столицы собирают подписи за ограничение проживания там детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Утверждалось, что жители заявляют об "опасности" детей для окружающих. После этого ситуацией заинтересовались следователи.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, было установлено, что квартира арендуется одним из благотворительных фондов, который предоставляет возможность семьям с детьми проживать в столице во время прохождения обследования в медицинских учреждениях.

Кроме этого, следователи вместе с сотрудниками Черемушкинской межрайонной прокуратуры провели встречу с жителями данного дома, перед которыми также выступили врачи и сотрудники благотворительного фонда. Они ответили на все имеющиеся вопросы.

Как уточнили в ведомстве, в итоге жильцы отказались от своих требований о выселении детей, пояснив, что неверно трактовали содержание петиции. Также они заявили о намерениях в дальнейшем оказывать всяческое содействие фонду.

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В Москве жильцы многоэтажки отказались выселять из дома онкобольных детей

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Теги: дети, онкология, Москва, СКР



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