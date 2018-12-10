Жильцы многоэтажки в Москве пытаются ограничить проживание в их доме онкобольных детей

В Москве начата проверка по факту обвинений в "заразности" онкобольных детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проверка будет проведена Черемушкинской межрайонной прокуратурой Москвы на основании сообщений ряда СМИ.

Отмечается, что ранее жильцы одного из многоквартирных домов в столице пытались ограничить проживание в их доме несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями, из-за якобы их опасности для окружающих.

Инициаторов публичной постановки вопроса о недопустимости проживания больных детей в многоквартирном доме проверят на возможные нарушения прав несовершеннолетних.