Сбором подписей против проживания в доме онкобольных детей занялся СКР

Следователи начали проверку о возможном нарушении жилищных прав несовершеннолетних в Москве, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел на юго-западе столицы. Якобы жильцы собирают подписи за ограничение проживания в доме детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Ранее собственную проверку начала прокуратура. Сообщалось, что жильцы заявляют об "опасности" детей для окружающих.

Инициаторов публичной постановки вопроса проверят на возможные нарушения прав несовершеннолетних.