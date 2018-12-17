17 Декабря 2018
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В Москве собираются сносить дом XIX века, который недавно отреставрировали

В Москве собираются сносить дом XIX века. Его совсем недавно отреставрировали.
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Как сообщила муниципальный депутат Елена Ткач, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил точечную застройку на Большой Никитской близ консерватории и театра Маяковского. Ткач сослалась на протокол заседания ГЗК от 15 ноября: в документе говорится, что по указанному адресу (Большая Никитская, дом 17, строение 1) предполагается построить дом высотой не более 32 метров (предположительно, девятиэтажка). Сейчас на месте будущего дома находится здание, возведенное еще в первой половине XIX века купцом Булошниковым.

По данным Елены Ткач, здание пребывает в статусе объекта исторической среды, однако застройщика и самого Собянина это не смущает. По информации депутата, финальным аккордом уничтожения исторического здания могут стать публичные слушания. Их дату еще не объявляли, но в мэрии хотят устроить их сразу после Нового года, когда жители находятся в процессе празднования или просто отсутствуют в Москве, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года в Екатеринбурге в самый разгар ЧМ-2018 снесли старинный дом Блохиных.

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В Москве собираются сносить дом XIX века, который недавно отреставрировали

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Теги: Москва, дом, Собянин, снос



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