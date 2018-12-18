Си Цзиньпин рассказал о важности марксизма-ленинзма для развития Китая

Председатель КПК Си Цзиньпин в ходе торжественного собрания, посвящённого сорокалетию политики открытости и реформ заявил о необходимости придерживаться марксистско-ленинской теории. "Обязательно следует твёрдо придерживаться руководящей роли марксизма, непрерывно продвигать теоретические новшества на основе практики. 40 лет политики открытости и реформ указывает нам, что это новшество оказалось судьбоносным" - рассказал он.

Также Си Цзиньпин сослался на Энгельса, писавшего, что конечные причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в возрастающем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена; не в философии, а в экономике соответствующей эпохи. "Твёрдо придерживаясь сочетания марксистской теории с практикой, вовремя отвечая на вызовы времени, вопросы народа, избавившись от оков и тумана догм, непрерывно будем продвигать и популяризировать марксизм с китайской спецификой" - отметил китайский лидер.

Партии на пути вперёд необходимо придерживаться принципов марксизма-ленининзма, идей Мао Цзэдуа, теории Дэн Сяопина. Развитие марксизма в XXI веке и современного китайского марксизма является исторической обязанностью современной Коммунистической партии Китая. При этом партия должна усилить осознание проблем, осознание времени и чувство стратегии.

По мнению Си Цзиньпина сорокалетняя практика реформ и открытости вдохновила показала, что строй является фундаментальным, общим, стабильным и долгосрочным вопросом, касающимся развития дела партии и государства. Китайский лидер напомнил, что партии удалось подобрать ключ к совершенствованию и развитию социалистической системы с китайской спецификой, предоставляя мощную гарантию для освобождения и развития общественных производительных сил, поддержания жизнеспособности партии и страны.